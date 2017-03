Afrique Australe: Une délégation de la SADC sonde les parties prenantes aux élections

Pendant ces réunions, la mission va conduire des suivantes: présenter son mandat, discuter avec les concernés à de l'évaluation du processus électoral, la préparation des élections, le décaissement d' un bon financement du processus des élections... en profitera pour faire un plaidoyer sur l'amélioration du politique et le processus électoral, sur la sécurité et la politique à travers le pays.

l'enregistrement des candidats et partis politiques ; l' sécuritaire et d'autres points relatifs aux élections.

Cette consultation devrait leur permettre de se rendre compte du processus électoral conformément aux règles, principes et guides de la gouvernance électorale démocratique notamment sur le plan national, continental, en corrélation avec les standards internationaux pour l'organisation démocratique des élections. Au sortir de rencontre, les membres de la SADC se sont dits satisfaits informations reçues et encouragent la Ceni à poursuivre son pour la tenue des élections en RDC.

