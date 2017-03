Afrique du Nord: Sellal reçu par le président tunisien Béji Caïd Essebsi

Tunis — Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en visite de travail à Tunis dans le cadre de la tenue de la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, a été reçu jeudi par le président tunisien Béji Caïd Essebsi.

Cette rencontre s'est déroulée en présence des ministres, respectivement, des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, de l'Energie, Noureddine Boutarfa, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdesselam Chelghoum, ainsi que des membres du gouvernement tunisien.

Lors de cette rencontre, M. Sellal a transmis les salutations et les amitiés du Président de la République Abdelaziz Bouteflika au Président tunisien.

Les entretiens ont porté notamment sur les voies et moyens de consolider les relations bilatérales pour le renforcement de la stabilité dans la région.

Sellal s'entretient à Tunis avec son homologue tunisien

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, s'est entretenu jeudi à Tunis avec le Chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed.

Cet entretien, qui a eu lieu peu avant le début des travaux de la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, s'est tenu en présence des ministres, respectivement, des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, de lÆEnergie, Noureddine Boutarfa, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdesselam Chelghoum.

Les travaux de la Grande commission mixte seront couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines.