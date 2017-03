Ile Maurice: Chagos - Retour à la case départ

C'est à six heures que les recherches pour retrouver Roshan Pultoo, un habitant de Flic-en-Flac, âgé… Plus »

Pour rappel, la délégation mauricienne était menée par le secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique Nayen Kumar Ballah alors que la délégation britannique était dirigée par John Kittmer, directeur de l'Overseas Territories, Foreign and Commonwealth office.

Les trois derniers rounds de discussions entre les officiels mauriciens et britanniques font suite à la requête de la Grande-Bretagne pour que Maurice reporte sa demande d'inscrire la question à l'agenda de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La requête avait été acceptée par Maurice en septembre dernier à New York.

Le communiqué indique que Maurice a rejeté les propositions faites jusqu'ici par les Britanniques et qu'une décision sera prise sur la marche à suivre le moment venu. Toutefois, aucun détail sur ces propositions rejetées n'est mentionné. On apprend seulement que celles-ci ne répondent pas à «l'aspiration légitime» du pays.

