Ile Maurice: Cambriolage à Intermart - Un suspect arrêté

En moins de douze heures, l'affaire a presque été élucidée. Les hommes du surintendant de police Daniel Monvoinsin et de la Criminal Investigation Division (CID) de la division Ouest ont procédé à l'arrestation d'un suspect, Dylan Maurice Leste, en début de soirée, mercredi 8 mars. Cet homme de 26 ans, habitant Mare-Gravier, à Beau-Bassin, a rapidement avoué avoir participé au vol avec effraction perpétré au supermarché Intermart de Chebel.

Selon une source, des bouteilles de whisky, des paquets de cigarettes et des pièces de monnaie, emportés lors du vol, ont été récupérés sur un terrain en friche à l'arrière du bâtiment. C'est au mo- ment de l'ouverture hier matin que l'agent de la sécurité et le responsable du supermarché ont constaté qu'une effraction avait été commise. Des éléments de la CID et de la force régulière, l'Emergency Response Service, la Divisional Supporting Unit et le chien renifleur de la police se sont rendus sur les lieux.

Des éléments du Scene Of Crime Office ont également collecté des indices et relevé des empreintes. Les images des caméras de surveillance ont saisi le cambrioleur à l'œuvre. C'est ainsi que la CID et le Field Intelligence Office de la division ont commencé à travailler le terrain. Ce qui a mené à l'arrestation de Dylan Maurice Leste.

Ce cambriolage a chamboulé le déroulement de la journée dans ce supermarché mercredi. Il n'a pu ouvrir ses portes qu'aux alentours de 15 heures. Dylan Maurice Leste comparaîtra au tribunal de Rose-Hill ce jeudi 9 mars. La CID poursuit son enquête pour retracer les autres auteurs de ce vol.