Madagascar: Camp de concentration

Une litanie. À chaque passage d'un cyclone, les autorités ont un vilain plaisir à ressasser que tout est prêt pour accueillir la dépression tropicale, toutes les dépressions inscrites au calendrier, qu'on s'est préparé toute l'année, que du matériel a été prédisposé dans des endroits jugés vulnérables, que des sites ont été préalablement préparés pour héberger les sinistrés. Trop beau pour être vrai.

Quand on visite les sites d'accueil des sinistrés à Antananarivo en l'occurrence les gymnases d'Ankorondrano et d'Ampefiloha, on se demande quelle préparation a été faite préalablement. Qu'est ce que le Président est allé voir à Ankorondrano dans un gymnase vide, dépourvu du moindre matériel d'accueil. Il n'y a ni matelas, ni meubles, ni ustensiles autrement dit le minimum vital. On passe sur les questions sanitaires.

La vie ne se réduit pas au sommeil même s'il est le même qu'on dorme sur un rocher ou sur un baldaquin.

Les cyclones sont aussi vieux que le pays mais on n'a jamais cherché à construire des centres d'accueil équipés pour les sinistrés. On sacrifie les gymnases et les écoles qu'il va falloir retaper après le passage des sinistrés sans oublier les conséquences subies par les élèves dans la finition de leur programme scolaire. Les sectes, de leur côté, devront se passer des gymnases pendant un bon bout de temps.

Les églises ne sont jamais réquisitionnées alors que ce sont les meilleurs endroits pour exorciser ces damnés du cyclone. On pourrait également les mettre dans la grande salle de réception du Palais du peuple à Iavoloha. Là, ils auront le gîte et le couvert. Peut-être plus si affinités.

Le passage d'un cyclone comme un grave incendie qui rase tout un quartier est du pain béni pour les autorités. C'est la seule occasion où elles font ce qu'ils doivent faire quotidiennement en faveur de la population. C'est la meilleure occasion pour montrer qu'elles se soucient des difficultés des citoyens. Médiatisés à outrance comme

si c'était une chose exceptionnelle de s'occuper des compatriotes, les cataclysmes naturels ou pas constituent une occasion providentielle pour les autorités en mal de popularité de soigner leur image, de montrer leur visage d'ange derrière une âme de Gargantua.

Mais les images blessent avec un millier de personnes entassées les unes contre les autres avec leurs baluchons. On vivait mieux dans les camps de concentration. Les mauvaises conditions dans les sites des sinistrés n'ont rien à envier aux tortures dans ces camps tristement célèbres.

Récupérer pour récupérer, mieux vaut faire les choses bien et dans les normes. Il suffit de plagier bon sang.