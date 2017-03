Madagascar: « Affaire Fifosana pipole » - Un an ferme pour Hiary Rapanoelina

Le procès a débuté le mardi 28 février. Suite aux excuses publiques prononcées par la femme de Hiary Rapanoelina et de sa famille, les artistes plaignants ont joué la carte de l'apaisement en décidant de retirer leur plainte. Le député a fait de même. Malheureusement pour eux, leur geste n'a eu aucun effet sur la décision du tribunal et le procès a quand même eu lieu.

Selon le procureur Odette Balisama Razafimelisoa, mis à part le député Harijaona Randriarimalala et quelques artistes, d'autres personnes, se sont également portées partie civile dans cette affaire. Diffamation, atteinte à la vie privée, diffusion de conversations privées, et tentative d'enlèvement à l'encontre du fils du député plaignant, Telles ont été les accusations portées contre Hiary Rapanoelina, détenteur du compte facebook « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy ». La brigade criminelle est venue arrêter Hiary à Andoharanofotsy le 1er février. Quelques jours plus tard, l'affaire a été porté au tribunal et Hiary Rapanoelina placé en détention préventive à Antanimora.

