Tunis — Le Premier ministre Abdelmalek Sellal est arrivé jeudi à Tunis pour coprésider avec son homologue tunisien Youssef Chahed les travaux de la 21ème session de la grande commission mixte algéro-tunisienne.

M. Sellal, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Tunis par le chef du gouvernement tunisien.

Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, du ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et celui de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesslam Chelghoum.

Soulignant l'excellente relation unissant l'Algérie et la Tunisie, le Premier ministre a déclaré à la presse à son arrivée que sa visite à Tunis visait à "renforcer et promouvoir davantage les liens entre les deux pays".

M. Sellal a indiqué qu'il était porteur d'un message de fraternité du président de la république Abdelaziz Bouteflika à son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi.

La rencontre, qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans différents secteurs, permettra d'évaluer les relations bilatérales ainsi que les perspectives de leur consolidation dans les domaines politique, sécuritaire, économique et social.

Cette rencontre sera également l'occasion pour les deux responsables d'échanger leurs points de vue sur les évènements marquants intervenus sur la scène internationale, ainsi que sur des questions liées à l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région.