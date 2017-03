Congo-Kinshasa: Accord de la Saint Sylvestre - La MONUSCO poursuit ses bons offices pour la préservation

L'autre question abordée au cours de cette conférence de presse celle relative à la prochaine résolution des Nations Unies sur situation de la RDC et aux aspects contraignants qu'elle contenir en vue d'une meilleure application en comparaison avec «2277». A cet effet, le porte-parole de la Monusco a expliqué qu' l'heure actuelle, des discussions sont engagées à New-York et qu' équipe dépêchée en RDC est venue en concertation avec toutes parties prenantes, en vue de mieux cibler les contours de résolution et mieux définir la feuille de route prochaine.

Dans ce même ordre d'idées, Charles Bambara a évoqué le communiqué de l'Union européenne qui rappelle également les uns et autres à plus de responsabilité afin que l'on puisse aller l'échéance des élections prévues pour la fin de cette année.

«Je dois vous certifier que les bons offices du représentant continuent, il a recu encore cette semaine toutes les tendances l'échiquier politique congolais, ceux de la majorité et l'opposition. Il a continué à recevoir et à s'entretenir avec membres de la CENCO pour vraiment essayer justement de rapprocher points les vues au niveau de l'opposition. C'est vrai que scission au sein du Rassemblement pose problème en ce sens que paralyse quelque peu d'ailleurs le travail de la CENCO », a le porte-parole de la Monusco.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.