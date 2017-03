Congo-Kinshasa: La CENCO soutient les femmes politiques

Aujourd'hui, nous sommes censés voir les femmes mieux s'adapter électronique, dans les nouvelles technologies de l'information et la communication, bref, nous devons entrainer les femmes dès bas-âge dans toutes les filières de la vie professionnelle pour pousser à s'adapter facilement dans le monde du travail », a-t- souligné.

L'objectif de cet échange qui a réuni des femmes de la Majorité, de l'Opposition, de la Société civile, des organisations féminines ainsi que des étudiants, était de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de permettre à la femme congolaise d'émerger sur la politique et de contribuer activement à la consolidation de la démocratie. D'après le Secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien NShole, malgré l'existence de la disposition constitutionnelle fixant un quota de 30 % à la femme dans les institutions de la République, les femmes ne sont pas toujours suffisamment représentées au sein des instances de prise des décisions.

