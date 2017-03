Madagascar: Entreprenariat - Conférence sur l'audit ce jour au Chef Avenue Soarano

« Des résultats concrets et approuvés, mais qu'y a-t-il derrière le mot audit ? En quoi est-il utile pour votre entreprise ? A quelles conditions ? Autant de questions qui seront traitées lors de la Business Conference de ce jour, destinée aux entreprises, à partir de 8h30 à la salle Chefs Avenue du Café de la Gare Soarano », ont indiqué les organisateurs dans leur invitation. En effet, plusieurs experts du Cabinet interviendront durant la rencontre, notamment Xavier Michel, Hanitra Rasetarinera, manager QUALEX, Patrick Rakotomahandry, IT Manager et Rina RAMIANDRISOA, consultante Qualité. Nous en reparlerons.

