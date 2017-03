Madagascar: Cyclone Enawo - Le bilan s'alourdit

Les sinistrés de La réunion Kely déplacés à l'ANS Ampefiloha hier. 4 000 sinistrés dont environ 900 à Antananarivo, 6 morts, la ville d'Antalaha à 100% détruite, ce sont là les statistiques laissées par le passage du cyclone Enawo.

Le bilans officiel n'est pas encore disponible quant aux dégâts laissés par le passage du cyclone Enawo. Quelques chiffres obtenus laissent toutefois présager la lourdeur des ravages dans les régions concernées. Entre autres dans la SAVA, plus particulièrement dans la ville d'Antalaha qui est à 100% ravagée où maisons d'habitations et champs agricoles ont été complètement décimés. Et dans cette suite de mauvaises nouvelles, des sources sur les lieux affirment que la capitale de la vanille, Befandriana et Vohémar déplorent chacune une perte humaine.

Ce qui fait actuellement grimper le nombre de morts à 6 personnes avec les 3 enfants emportés par les eaux dans la région d'Analanjirofo. Par ailleurs, aucune information officielle n'a été reçue de Maroantsetra à cause de la coupure de la communication. Toutefois, l'on sait que la population se débat actuellement contre la montée des eaux. Une situation qui est également vécue par la population de Sainte Marie qui, en plus des dégâts matériels comme la destruction des maisons, doit faire face à des arbres arrachées qui barrent les routes et ruelles en perturbant la circulation.

Antananarivo. N'ayant pas connu la même puissance dévastatrice qu'Antalaha ou encore Maroantsetra, la Capitale n'a pas été épargnée par Enawo. Les pluies tombées depuis mardi dernier ont provoqué la montée des eaux dans les bas-quartiers comme la Réunion Kely, bordant le canal d'Andriantany ou encore le fokontany de Manarinstoa Est. Ce qui a contraint la population desdits quartiers de rejoindre les sites d'hébergements. A l'heure où nous rédigeons, 500 personnes ont été déplacées à l'ANS Ampefiloha et 200 autres ont également été déplacées vers un centre pour sinistrés dans le district d'Antananarivo 3.

Par ailleurs, si l'on dénombre actuellement une trentaine de maisons inondées, une seule s'est écroulée dans la commune d'Ambavahaditokana. Ce qui rend le nombre de sinistrés à Antananarivo à environ 900 personnes. Il est important à noter que le bilan cité ci-dessus est susceptible de changement étant donné que des descentes sur terrain sont actuellement effectuées par les différents responsables (aussi bien des CTD que des démembrements du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes). Par ailleurs, les dernières informations météorologiques annoncent que le cyclone Enawo devrait sortir au niveau de Fort-Dauphin.