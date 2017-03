Madagascar: Jirama - De nombreuses coupures de courant

Ainsi, le courant est totalement coupé à Antalaha depuis le 6 mars dernier (vers 22H), ceci a été occasionné notamment par la défection des machines et d'autres infrastructures. Pour le cas de Sambava, le courant a été coupé le 7 mars vers 4 H du matin, étant donné que le toit protégeant le matériel thermique s'est envolé. Concernant la capitale et sa périphérie, le passage du cyclone a causé une insuffisance de l'énergie estimée à 31, 5 mw, et ce, pour deux raisons, selon le communiqué. La première est le glissement de terrain sur la RN2, du côté de Mandraka entrainant, de ce fait la difficulté de ravitailler cette centrale hydraulique. La seconde est que les détritus et les bouts de bois obstruent la centrale hydraulique d'Andekaleka. Notons que des techniciens, sous l'égide de la cellule de crise au sein de la Jirama, sont actuellement à pied d'œuvre pour rétablir la situation.

