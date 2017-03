Madagascar: Enawo dans la Capitale - Lalao Ravalomanana appelle à la vigilance

La première magistrate de la ville d'Antananarivo de poursuivre que les dirigeants dont elle fait partie doivent être des modèles. « Acceptons d'être dirigés par les paroles de Dieu », souhaite-t-elle. En tout cas, le gouvernement a annulé la célébration de la journée mondiale de la Femme. Une décision jugée normale vu les dangers dus au passage du cyclone Enawo. L'état d'urgence n'a pas été décrété, certes, mais, l'Etat doit venir au chevet des sinistrés dont certains restent sans abri depuis hier dans la Capitale. Les dégâts sont énormes en province. L'aide des partenaires techniques et financiers de Madagascar est plus que jamais nécessaire.

Message aux femmes. Malgré le lourd bilan enregistré après le passage du cyclone Enawo, la première femme maire de la Capitale n'a pas oublié les femmes malgaches à l'occasion de la journée mondiale de la Femme dont la célébration a été annulée hier sur tout le territoire de la République de Madagascar. Lalao Ravalomanana place les femmes au centre du développement familial et du pays. « Nous devons assumer nos devoirs envers nos familles et notre pays avec foi, espérance et amour. La plupart de nos droits sont encore bafoués. Nous devons nous armer de courage face aux tâches qui nous attendent », souligne-t-elle.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.