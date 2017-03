Madagascar: Conseil des ministres - Le cyclone Enawo à l'ordre du jour

Le chef de l'Etat va présider ce jour un conseil des ministres d'urgence. Le conseil de gouvernement hebdomadaire a eu lieu avant-hier à Mahazoarivo. A l'ordre du jour, un projet de décret portant réforme du secteur de l'électricité et six communications verbales émanant de cinq ministères.

En revanche, le conseil des ministres qui aurait dû se tenir hier, a été reporté ce jour en raison de la Journée mondiale de la Femme dont la célébration devait être elle-même annulée pour cause de cyclone. C'est dire que le passage d'Enawo, qui a occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts importants notamment sur les infrastructures, sera forcément au centre du conseil des ministres de cet après-midi. La visite et l'acheminement des aides d'urgence dans les régions sinistrées feront certainement partie des décisions prises à Iavoloha, comme c'était le cas lors de la période de sécheresse qui avait nécessité l'ouverture des vannes du barrage de Tsiazompaniry. Et ce, afin d'alimenter le lac de Mandroseza qui est le réservoir de la Capitale en eau potable.

Circulation. Avec le passage de ce cyclone tropical intense, on risque d'assister au phénomène inverse, c'est-à-dire à un trop plein d'eau qui pourrait provoquer des inondations si ce n'est déjà le cas dans certaines zones touchées par Enawo. Des dégâts cycloniques qui impactent sur la circulation des biens et des personnes avec les routes coupées à cause de la montée des eaux ou des éboulements de terrain.

Même le barrage d'Andekaleka a été obstrué par des déchets et des branches d'arbre charriés par les pluies torrentielles. Reste à savoir si les mesures prises par le régime vont faire remonter sa cote auprès de la population frappée par Enawo, même si c'est l'immense majorité des Malgaches qui est aujourd'hui « sinistrée » par les difficultés de la vie. Les quatr'mis de La Réunion kely ne représentent que la face visible de l'iceberg au milieu de l'océan de pauvreté dans lequel surnage tous les déclassés de la société.