Madagascar: Un élan de solidarité nécessaire

Ce n'est pas la première fois que la Grande Ile est frappée par un cyclone de cette importance, mais aujourd'hui, on en ressent douloureusement les effets car il survient dans un contexte de crise. Le BNGRC a réagi très vite et ses agents ont fait parvenir toutes les informations au siège central avant de commencer à apporter leur aide aux sinistrés. L'Etat, le Premier ministre en tête, a décidé de montrer sa préoccupation. Certains ministres ont fait des descentes sur le terrain pour manifester leur sollicitude aux personnes devenues des sans abris après la montée des eaux.

Devant la peine et la douleur des nombreux sinistrés après le passage du cyclone Enawo, point n'est besoin d'appeler à la solidarité et à la compassion de tous. Aujourd'hui, c'est vers ces hommes et femmes totalement démunis que doit se tourner notre attention. Mais c'est l'Etat qui doit mobiliser tous ses moyens pour secourir ces compatriotes qui ont tout perdu et qui doivent bénéficier des premiers secours.

