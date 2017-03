Madagascar: Basket-ball / Coupe du président - Tout reste ouvert dans la poule A

C'est la dernière journée des matchs de poule des éliminatoires de la Coupe du président de basket-ball pour la zone centre. Les quatre premières équipes dans les deux poules se qualifieront pour les quarts de finale prévus pour demain. L'équipe du TMBB caracole en tête dans la poule A en enregistrant quatre victoires. Ce jour, la bande à John affrontera la formation de l'USBA d'Alaotra-Mangoro. Ankarana sera aussi au rendez-vous pour la prochaine étape. Quatre équipes se disputeront les deux autres tickets, à savoir, AS St Pierre, AS Roux et ECBBA. Dans l'autre poule, les gars d'Analamanga du MB2All restent invincibles depuis le début de la compétition. Quatre victoires sur autant de sorties. La rencontre l'opposant à BBCA d'Alaotra-Mangoro n'est qu'une simple formalité car cette formation est déjà éliminée après avoir enregistré quatre défaites. L'unique représentante de la ligue d'Atsinanana à savoir l'ASCUT 2 est assurée de qualification pour les quarts.

