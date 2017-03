Cameroun: Axe lourd Yaoundé-Douala - Le péage de Boumnyebel déplacé

Les travaux en question ont démarré depuis juillet 2016 et devraient s'achever en ce mois de mars. « Mais on n'y sera pas. Non seulement à cause de l'incivisme des automobilistes, mais surtout de l'embouteillage monstre qui se créait sur le site du péage. C'est donc pour fluidifier le trafic, alléger la longue attente des voyageurs et faciliter le travail de l'entreprise en charge de la réhabilitation qu'il a fallu déplacer le poste », rapporte un responsable à la délégation régionale.

Depuis mardi, 28 février dernier, le ministère des Travaux publics (MINTP) a procédé au déplacement provisoire du péage de Boumnyebel, sur la Route nationale N°3 (RN3), communément appelée axe lourd Yaoundé-Douala. Les opérations de péage se font depuis lors dans la localité d'Omog, située à 7 km de Boumnyebel. A la délégation régionale des Travaux publics pour le Centre, l'on explique que le transfert momentané de ce péage s'est fait dans le but de faciliter les travaux de réhabilitation de la chaussée qui était particulièrement dégradée de part et d'autre du poste.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.