Congo-Kinshasa: Dans le Territoire d'Uvira, le 8 mars célébré sous le signe de la cohésion intercommunautaire

communiqué de presse

Mutarule, le 8 mars 2017 - Comme partout ailleurs en RDC et dans le monde, le Territoire d'Uvira au Sud-Kivu s'est joint à la Communauté internationale pour célébrer la femme et attirer l'attention de la société sur le sort qui lui est réservé.

C'est dans la localité de Mutarule à une quarantaine de kilomètres d'Uvira que les membres du Comité Territorial de sécurité, la Monusco, les Forces de l'ordre (armée, Police nationale... ), la Notabilité locale et la population se sont donné rendez-vous. Ils y ont été rejoints par plusieurs Association de femmes venues spécialement d'Uvira, grâce à l'appui de la Monusco qui leur a facilité le déplacement.

En lieu et place des réjouissances habituelles, les organisateurs et la Monusco ont voulu placer cette Journée sous le signe de la réflexion, de la sensibilisation aux problèmes de la femme ; mais aussi sous le signe du renforcement de la cohésion intercommunautaire dans cette partie du territoire national où les tensions interethniques restent présentes. « Ensemble, nous pouvons faire plus et mieux », tel est en substance le message délivré ce jour par les principaux orateurs. La Monusco a insisté sur la nécessité de protéger la femme, de lutter contre les auteurs des violences basées sur le Genre ou encore sur l'indispensable éducation de la jeune fille. Mais rien de cela ne peut se faire sans la paix. Aussi, les femmes ont-elles tenu à remercier la Monusco (à sa Section des Affaires civiles et ses Casques bleus pakistanais) qui dispose d'une base militaire permanente dans cette localité ; « des efforts de paix sans lesquels nous n'aurions pas su organiser cette manifestation ce jour », a déclaré la représentante d'une Association de Femmes.

Le Chef du Sous-bureau de la Monusco-Uvira, Ould Mohamed Elhacen, a saisi cette opportunité pour inviter les femmes à croire en elles, à prendre confiance et conscience de ce qu'elles valent et ce de qu'elles représentent : « votre poids électoral, démographique et économique est tel que vous pourriez, si vous le vouliez, changer votre destin par vous-mêmes. Ayez confiance en vous, leur a-t-il lancé, avant de les inviter à s'impliquer davantage dans le processus électoral, et donc, à aller se faire enrôler massivement.

La cérémonie a été agrémentée de danses culturelles de femmes de quatre Communautés de la Plaine de la Ruzizi, chants dans lesquels elles invitaient les femmes des autres Communautés à se joindre à elles. Ce qui fut fait spontanément : preuve de l'unité des femmes, mais surtout de la paix entre Communautés. Au final, les femmes ont invité la Monusco à œuvrer au côté des autorités congolaises pour promouvoir et faciliter la paix pour atteindre l'objectif du thème national de cette année, à savoir : « RDC 50/50 à l'horizon 2030 : Investir dans un travail décent et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité ».