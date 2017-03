Ile Maurice: Bhadain fait état d'un «cover-up» dans l'enquête sur Gérard Sanspeur

Virulente sortie de Roshi Bhadain contre Gérard Sanspeur, ce jeudi 9 mars 2017. Le fondateur du Reform Party a allégué qu'il y a un «cover-up» dans l'enquête menée sur le Special Adviser du Premier ministre.

«Après cover up biscuits et Sesungkur, nu trouv cover up dans l'affaire Sanspeur», a avancé Roshi Bhadain lors d'une conférence de presse de son parti, au siège de celui-ci à l'avenue des Goyaviers, Quatre-Bornes. En août 2016, le ministre d'alors des Services financiers avait porté plainte contre Gérard Sanspeur l'accusant de chercher à nuire à sa réputation et faire croire qu'il est le seul responsable du projet mort-né Heritage City.

«Manière pe apel li pe pren so statement etc pe fer met Claude Wong So dehors, désaccord lor projet Highlands ki li pe ale fer. Pa pe trouv enn l'enquête séryé», déclare Roshi Bhadain, ce jeudi.

Les revenus de Sanspeur interpellent Bhadain

Le député se demande combien touche Gérard Sanspeur au Board of Investment, à Landscope Mauritius, à la Financial Services Promotion Agency et en tant que Special Adviser. «Et li pe vinn dir Claude Wong So so la paye trop boukou?»

Lundi 6 mars, le contrat de Claude Wong So, qui était l'un des Chief Executive Officers (CEO) de Landscope Mauritius, a été résilié avec effet immédiat. Des sources concordantes affirment que le board voulait aligner le salaire et les allocations de Claude Wong So. Les emoluments de ce dernier étaient quatre fois supérieurs à ceux des deux autres CEO de Landscope Mauritius, dit-on dans les milieux proches de l'organisme.