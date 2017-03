Ile Maurice: Affaire Álvaro Sobrinho - Pravind Jugnauth demande à Paul Bérenger de s'excuser

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, donne la réplique à Paul Bérenger. Ce dernier avait dit que Pravind Jugnauth et le secrétaire financier Dev Manraj sont «les principaux responsables de l'affaire Álvaro Sobrinho» lors d'une conférence de presse le 4 mars. Ce jeudi 9 mars, Pravind Jugnauth lui demande de s'excuser. Il participait à l'inauguration d'un Village Hall à Nouvelle-Découverte.

Le chef du gouvernement demande à Paul Bérenger, à Reza Uteem et à une radio privée de présenter leurs excuses pour les «faussetés véhiculées». S'ils ne s'exécutent pas, il prendra les «actions qu'il faut».

Pravind Jugnauth indique que Paul Bérenger et son lieutenant Reza Uteem ont fait des allégations selon lesquelles la Banque centrale (BoM) a refusé d'octroyer à Alvaro Sobrinho une licence bancaire. Les deux mauves ont soutenu que Pravind Jugnauth a fait en sorte que ce soit la Financial Services Commission qui ait ce pouvoir d'octroi de licence et non plus la BoM. Et ce, afin que la demande du milliardaire angolais soit acceptée, poursuit le Premier ministre.

Or Pravind Jugnauth déclare que les compagnies de l'Angolais n'ont jamais fait de demande auprès de la BoM pour obtenir une licence bancaire. La BoM a émis un communiqué ce jeudi en ce sens.