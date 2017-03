Congo-Kinshasa: G. Kiakwama fait marche arrière et appelle à l'unité autour de Felix Tshisekedi

Il assure son plein soutien à Felix Tshisekedi qui,affirme Kiakwama, « sait que je ne suis pas homme à me parjurer donc, il peut compter sur moi. Je lui demande de créer les conditions de la mise en œuvre rapide de l'Accord du 31/12/2016 et partant atteindre l'Alternance attendue par notre Peuple et nos partenaires ».

Les frondeurs du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui croyaient vendre aux enchères l'héritage national que le feu Etienne Tshisekedi a légué au peuple congolais, sont entrain de constater l'échec de leur plan macabre. Ce, avec la prise de conscience de certains dignes fils du pays qui ont écouté la voix de la raison et se sont départis de ces brebis galeuses, sous la houlette d'un autre aveugle assoiffé d'argent.

