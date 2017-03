Congo-Brazzaville: Le président Sassou Nguesso appelle à donner corps au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Libreville — Le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou Nguesso a invité, jeudi à Oyo, ville située à plus de 400 kilomètres au nord de Brazzaville, les partenaires, les gouvernements des pays signataires, les donateurs pour donner âme et vie aux projets qu'il portera demain.

"Je lance un vibrant appel afin que par nos apports et nos efforts mutualisés, nous donnions corps, âme et vie à notre Fonds et projets qu'il portera demain", a lancé le président congolais devant son homologue togolais qui effectue à Oyo, au Congo, une visite de 72 heures.

Selon Sassou Nguesso, "l'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la ville d'Oyo, a été signé le mémorandum d'accord pour la création du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo".

"En portant sur les fonts baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le Bassin du Congo", a précisé le chef de l'Etat congolais.

Pour DEnis Sassou Nguesso, "l'initiative Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, pour laquelle les dirigeants africains se sont engagés, sans réserve, à l'occasion de la COP 22 à Marrakech, au Maroc, procède donc de notre volonté commune de saisir toutes les opportunités que nous offre notre espace géographique, à travers les ressources abondantes en eau dont il regorge".

"Après le temps des discours, voici venu celui des actes", a indiqué Sassou Nguesso, affirmant que : "le temps de l'action que nous avons résolu d'honorer ensemble ici, au cœur du Bassin du Congo, sur les berges de la pérenne et intarissable Alima, un des affluents majeurs du grand fleuve Congo".