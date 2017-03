Sénégal: Ndioro Ndiaye , la colombe

L'ancienne ministre du Sénégal sous le régime du président Diouf, Ndioro Ndiaye est aujourd'hui très impliquée sur la recherche de paix dans les foyers de tension. Avec la résolution 1325, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2000, qui met en avant «le rôle stratégique» des femmes dans l'ensemble du processus de maintien de la paix et de la reconstruction nationale dans les pays en conflit, Mme Ndiaye sillonne les villes pour son appropriation par ses paires.

La promotion de cet outil est devenue son vécu quotidien au Sénégal, dans la sous région et en Afrique, en général. «C'est un instrument qui n'a pas été bien compris et beaucoup ne le connaissent pas. Il faut faire sa promotion au niveau de toutes les associations de femmes qui sont impliquées dans la recherche de paix pour faciliter leur acceptation lors des négociations» a-t-elle fait savoir, lors d'une séance de la promotion de cet instrument.

Et de poursuivre: «ladite résolution repose sur un certain nombre d'indicateurs qui permettent au gouvernement l'ayant adopté, à la société civile et aux partenaires au développement de prévenir les conflits, les crises, et améliorer les conditions des femmes et des jeunes filles, principales victimes des violences».

Mme Ndiaye est aussi la présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Une structure qu'elle pilote au plan national. Nommée ministre du développement social dans le gouvernement socialiste formé en 1988, sous le deuxième mandat du président Abdou Diouf, l'ancienne ministre est confrontée au conflit sénégalo-mauritanien qui éclate en 1989. Elle coordonne ainsi, des opérations humanitaires et recherche des solutions pour les réfugiés, tant sénégalais que mauritaniens.

Dans le gouvernement du 27 mars 1990, toujours sous le régime de Diouf, elle devient ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Condition de la Femme et de l'Enfant. Dans les gouvernements formés par Habib Thiam en 1993, on lui confie le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations depuis 1999, elle est réélue en 2004 et conserve ce poste jusqu'en 2009. Rappelons que, Ndioro Ndiaye a fait des études en médecine à Dakar, Bordeaux et à Paris. Elle deviendra l'une des deux premières africaines reçue à l'agrégation de médecine. Elle exerce ensuite les fonctions de chef du département d'odontologie et de stomatologie à l'Université Cheikh Anta Diop.