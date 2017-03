Afrique de l'Ouest: Un burkinabè battu à mort pour vol supposé de deux millions de F CFA

Au lendemain de ces faits ignobles, soit le mardi 7 mars, autour de 13h, le 1er responsable du commissariat de Franceville, le capitaine Thérence Afounouna, a été interpelé et sera présenté devant le Parquet de la République, selon un communiqué du Ministère gabonais de l'Intérieur. Naturellement, pour faire bonne figure et essayer de contenir la colère, les autorités gabonaises, à travers le Ministre de l'Intérieur, ont condamné « ces dérives. » Ce dernier, le Ministre de l'Intérieur, n'a pas manqué de présenter ses condoléances à la famille du pauvre Issouf Bonca ainsi qu'à la communauté burkinabè qu'il invite à la retenue « en attendant les conclusions du rapport médical. »

