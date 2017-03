Burkina Faso: Securité - L'ADP propose la mise à contribution de Dienderé et de Bassolet

L'Alliance pour la Défense de la Patrie a animé ce jeudi 9 mars 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour parler de la situation sécuritaire au Nord du pays, de la réconciliation Nationale et de la flambée des prix des denrées de premières nécessités.

L'Alliance pour la Défense de la Patrie (ADP) a convié ce jeudi, les hommes de médias pour dépeindre la situation sécuritaire au Burkina Faso et attirer l'attention des gouvernants sur ce chaos. En effet, selon le président de l'ADP, Abraham Badolo le seuil d'insécurité a atteint le niveau le plus inquiétant dans le pays.

Cette situation d'insécurité s'est installée selon lui, depuis les attaques perpétrées par les terroristes le 15 janvier 2016. Et d‘ajouter que les régions du Sahel et du Nord sont en passe de devenir la chasse gardée de mouvements terroristes. « Les localités d'Intangom, de Markoye, de Nassoumbou, de Baraboulé, de Tongomayel ont été victimes d'attaques terroristes avec leurs corolaires de pertes en vie humaine et de dégâts matériels », a-t-il indiqué. Et de souligner que la dernière forfaiture de ces terroristes est celle du double assassinat du directeur d'école et d'un habitant à Kourfayel dans le Soum.

Pour M. Badolo, cette situation sécuritaire chaotique que vit le Burkina Faso est révélatrice du tâtonnement et de la gestion approximative des affaires publiques par le pouvoir en place. Il a aussi noté que le manque de vision du pouvoir aux plans militaires, sécuritaires et politico-diplomatiques fait courir le pays des hommes intègre le risque de perdre la partie nord au profit de cette horde de terroristes avec toutes les conséquences néfastes et inimaginables. De ce fait, il a affirmé que face à cette situation, un sursaut patriotique s'impose. Et de dire que pour relever ce défi sécuritaire au nord du pays, il importe pour les politiques d'abandonner les querelles politiciennes et de se réconcilier.

L'ADP a également proposé de mettre à contribution l'expérience des généraux Dienderé et Bassolet dans la lutte contre le terrorisme.Selon M Badolo, depuis quelque jours, les populations ont constaté la flambée des prix des produits de grande consommation, notamment le riz, l'huile, le lait le pain sous le regard impuissant du gouvernement. L'ADP s'est insurgé contre l'augmentation des prix des produits de consommation pendant que la bourse des populations Burkinabè se détériore progressivement.