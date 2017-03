Congo-Kinshasa: L'ONU réclame une commission d'enquête sur les violences commises en RDC

Il a également fait savoir que son bureau surveillera attentivement les développements judiciaires concernant les actions des forces de sécurité qui ont entraîné la mort de plus de 100 personnes en septembre et en décembre.

En effet, le Haut-Commissaire a déclaré devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU : « Mon bureau a récemment signalé un certain nombre de graves violations des droits de l'Homme dans les provinces de Kasaï et Lomami. Je félicite le gouvernement d'avoir pris rapidement des mesures pour enquêter sur ces allégations de meurtres par des soldats ».

Les rapports récents sur les violations graves des droits de l'homme et la découverte de trois charniers dans le Grand Kasaï font penser que des villageois innocents et sans défense ont été massacrés par les soldats de l'armée congolaise.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.