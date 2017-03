Congo-Kinshasa: UNIKIN - Une commission d'identification des terrains spoliés à pied d'œuvre

Selon la source, cette commission interministérielle, composée notamment de ministères des Affaires foncières et de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), statue aussi sur la partie qui sépare l'UNIKIN du quartier Mbanza-Lemba vers le home XXX, menacée de spoliation.

Mais hélas, le « banditisme urbanistique » observé dans la capitale a fait que l'espace de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) a commencé à faire l'objet de convoitises de nombreuses personnes. Bénéficiant de la complicité de certains agents de l'Etat cupides, celles-ci ont pu acquérir un lopin de terrain dans l'enceinte de l'UNIKIN. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces inciviques n'ont pas été inquiétés. Ce qui a poussé d'autres personnes à leur emboîter le pas. Progressivement, l'espace de cette université s'est rétréci au point où le projet d'extensions des auditoires et bâtiments administratifs est devenu problématique, si pas irréalisable.

Ces auditoires et bâtiments n'ont pas occupé toute la surface. Dans la perspective de l'extension de l'Université Lovanium, un espace a été réservé à la construction d'autres infrastructures. Cet espace a été jalousement sauvegardé pendant tout le temps que Mgr Mgr Luc Gillon est resté à la tête de cette Alma Mater et quelques années plus tard.

