Congo-Kinshasa: Le gouvernement initie une nouvelle mission de contrôle de la paie des fonctionnaires

Et d'ajouter : « Grâce à votre comportement, les 20 mille agents encore non payés jusqu'il y a quelques mois ont été servis. Votre sens de responsabilité a fait que vous avez réussi votre mission ».

Selon Michel Bongongo, cette mission de contrôle de la paie dans 12 ministères pilotes vise à récupérer les fonds pris frauduleusement par les réseaux qualifiés de mafieux. Ces fonds, une fois récupérés, la moitié sera attribuée aux fonctionnaires non payés. Une autre partie de ces fonds, a promis le ministre, sera utilisée pour l'amélioration de la situation salariale des agents et fonctionnaires de l'État.

Ladite mission comprend quatre axes prioritaires : le premier axe prend en charge la maitrise des effectifs ainsi que celle de la masse salariale des agents et fonctionnaires de l'Etat. Le deuxième, lui, consiste à la mise à la retraite des agents de l'État éligibles. Le troisième axe s'occupe de la titularisation des agents et fonctionnaires de l'État. Enfin, le quatrième axe est la rationalisation des structures.

