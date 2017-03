Algérie: Fatima Guerzou écrivaine à 20 ans

La Direction générale des douanes (DGD) et l'Union nationale des transitaires et commissionnaires en… Plus »

La jeune Fatima Guerzou a vécu toutes les étapes d'édition de son premier livre "Khawatir Min Kalbi" via le Net grâce à l'homme de lettres syrien qui lui envoyait des photos et vidéos de l'opération.

Plus tard, Fatima opta pour une filière scientifique, dans son parcours scolaire, mais cela "n'entrave nullement mon don littéraire" assure-t-elle, car la demoiselle s'est mise à traduire les cours de mathématiques et de sciences naturelles en... poèmes. "La poésie est dans l'air que je respire", avoue-t-elle.

"J'ai toujours été un amoureux du verbe, de la poésie révolutionnaire et des causes de libération de par le monde. Et cela a influé positivement sur ma fille" a-t-il dit pour expliquer le don littéraire de Fatima, également renforcé (don), a-t-il estimé, "grâce à l'école coranique".

"Fatima (22 ans) est aujourd'hui la plus jeune auteure de la wilaya", dira à son propos le directeur de la bibliothèque de lecture publique, Mohamed Guemoumia, d'autant plus, a-t-il ajouté, que son livre "Khawatir Min Kalbi" (Pensées de mon cœur), édité dernièrement, a été "écrit alors qu'elle n'avait que 15 ans. Un véritable exploit pour une élève du cycle moyen", s'est-il félicité.

Chlef — Fatima Guerzou, une jeune fille de la banlieue de Chlef dont la volonté et la détermination sans égales ont mené à la concrétisation de son rêve d'adolescente, celui d'éditer son premier livre en janvier 2017, a fini par être propulsée au rang de plus jeune auteure de sa wilaya.

