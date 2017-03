Sénégal: CAN U 20/½ finale Sénégal vs Guinée ce jeudi à 16h - Le derby sous-regional et le premier pas vers le sacre

L'équipe nationale du Sénégal U20 affronte ce jeudi 9 mars, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, deuxième ville de la Zambie, l'équipe de la Guinée en demi-finale de la Coupe d'Afrique qui se déroule en Zambie. Après avoir empoché l'un des tickets de la Coupe du monde prévue en mai en Corée du Sud, les Lionceaux vont arborer le costume de favoris dans ce derby sous-régional qui mène en finale et à un premier titre africain.

Le Sénégal va chercher ce jeudi 9 mars une place à la finale de la Can U20 prévue le 12 mars prochain à Lusaka. Les Lionceaux affrontent le Syli de la Guinée au stade Levy Mwanawasa de Ndola. Sortis premiers de sa poule avec deux victoires, un match nul et 7 buts inscrits (troisième meilleure attaque depuis le début d tournoi), les Koto boys vont arborer le costume de favoris dans ce derby sous-régional. En effet, le Sénégal qui a atteint son premier objectif de retrouver le Coupe du monde, va ainsi se pencher sur la deuxième étape.

Elle consiste à se hisser en finale et d'ouvrir les portes d'un premier trophée continental après avoir échoué en finale lors de la Can organisée il y a deux ans à domicile. La bande à Ousseynou Cavin Diagne (deux fois buteurs et homme du match contre l'Afrique du Sud), Krépin Diatta (désigné deux fois homme du match en phase de poule), ont d'ores et déjà tous affiché leur détermination pour atteindre cet objectif majeur et réussir un bon résultat contre la Guinée et de ramener le sacre au Sénégal. «On fera tout ce qui est possible pour rafler les trois points et nous qualifier pour la finale. On joue pour faire plaisir au peuple sénégalais. C'est notre carburant. On fera montre du même engagement sinon plus contre la Guinée pour remporter le match», déclarait le capitaine Mamadou Diarra au lendemain de leur probant succès contre le Cameroun.

Ils ont largement les cartes en main face à une formation qui, après avoir réussi à écarter le Mali (3-2) samedi dernier, avaient aligné les mêmes statistiques en défense que les Lionceaux avec quatre buts encaissés durant les trois premiers matchs de la compétition. Et ils ont dû arracher leur ticket de qualification que lors de la 3ème journée en faveur de la défaite concédée par les Egyptiens.

Les Juniors sénégalais doivent encore s'attendre à une forte adversité au regard de l'intensité que l'on note dans les rencontres qui opposent les deux pays voisins surtout dans les compétitions internationales, notamment la dernière en date, cette double confrontation qualificative pour la Can U17 ayant abouti à l'élimination du Sénégal qui s'était du reste terminée sous fond de fortes tensions à Conakry.

Le Syli cadet qui s'était imposé à Dakar (1-0) avait fini de contraindre les Lionceaux au match nul à Conakry (1-1). Sans compter de la série d'éliminations prématurées des clubs sénégalais par les clubs guinéens. La dernière en date est celle de l'US Gorée au stade 28 Septembre pour le compte des préliminaires de la Ligue des champions.