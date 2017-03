Afrique: Le rôle de l'Algérie dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région salué

Tunis — Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a affirmé jeudi que son pays saluait les réalisations de l'Algérie à tous les niveaux et son rôle dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.

"Nous saluons les réalisations de l'Algérie dans les différents domaines sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika, et qui ont contribué au rétablissement de la sécurité et de la stabilité et au développement du peuple algérien, tout comme elles ont consolidé la place de l'Algérie et son rôle dans le soutien des fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région, a indiqué M. Chahed dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne.

Il a précisé que la Tunisie qui poursuit avec détermination, l'ancrage du processus démocratique afin de renouer avec son développement économique et de rétablir sa sécurité à la lumière des défis sécuritaires, réitère "ses vifs remerciements à l'Algérie, président, Gouvernement et peuple, pour son soutien à la Tunisie en cet important contexte historique qui reflète les relations fortes et solides entre les deux pays".

D'autre part, le chef du gouvernement tunisien a noté "avec une profonde satisfaction" l'évolution de la coopération bilatérale marquée par une dynamique notamment aux plans sécuritaire et militaire et dans les domaines du tourisme, des ressources humaines, de l'énergie, des transports et des technologies de la communication, saluant les résultats de la 19ème session du comité de suivi tenue la semaine dernière à Alger.

Il s'est dit aussi satisfait des recommandations, accords et programmes d'action issus de cette réunion et, qui seront signés à la fin des travaux de l'actuelle session.

M. Chahed a souligné par ailleurs, que la Tunisie souhaitait la finalisation dans les plus brefs délais des entretiens entre les deux parties sur la relance de l'accord commercial préférentiel et sa révision en vue d'améliorer les avantages tarifaires douaniers mutuels et d'étendre la liste des produits.

Il a estimé enfin, que l'objectif de cette révision tendait à "assurer l'établissement d'un partenariat économique stratégique efficace qui permettra l'impulsion des échanges commerciaux entre les deux pays et l'élargissement de leur base.