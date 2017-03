Algérie: "Spina Bifida", un réel problème de santé publique

Huit (8) accords de coopération et mémorandums d'entente ont été signés jeudi… Plus »

Il a mis l'accent, par ailleurs, la priorité à donnée aux nouveaux nés atteint par cette pathologie, insistant pour que tout soit mis en oeuvre pour prendre en charge médicalement et dès la naissance cette catégorie de patient, afin d'éviter le développement de la malformation et des complications futures pour le patient.

La mise en place d'un plan national de prévention de cette pathologie et sa prise en charge médicale est "vivement souhaitée" par ce dernier, d'autant qu'elle permettra, d'une part, de réduire le nombre de malades, à travers une meilleure vulgarisation des règles sanitaires chez les femmes enceintes, et de pouvoir diagnostiquer à temps les nouveaux cas de "Spida Bifida", a-t-il expliqué.

Il existe, selon ce neurochirurgien, une "longue liste d'attente" de patients souffrant de "Spina Bifida", dont beaucoup d'enfants, qui attendent d'être opérés, en raison, surtout, de la complexité des interventions chirurgicales et la durée que nécessite l'examen et la prise en charge médicale de chaque patient.

