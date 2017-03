Sénégal: Journée internationale de la femme - Les dames de la CNTS offrent une consultation gratuite

Les femmes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) ont célébré la Journée internationale de la femme. Pour cette présente édition, elles ont mis le focus sur la consultation médicale, avec le soutien d'une Ong américaine, «International relief médical», composée de médecins.

Une dizaine de pathologies a été prise en charge par «International relief medical» dans le cadre de son partenariat avec les femmes de la Cnts. Hier, mercredi 8 mars, lors de la commémoration de la Journée internationale qui leur est dédiée, les femmes syndicalistes ont fait du social. La présidente de la commission de l'union des femmes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Oulimata Diallo, déclare: «nous avons tenu à reconduire cette activité. L'année dernière nous avons consulté près de 200 patients dans 10 pathologies». Pour Mme Diallo, célébrée la Journée internationale de la femme, c'est aussi penser à nos sœurs qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge.

Pour l'Ong, «International relief medical», basé aux Etats-Unis, leur cible reste les personnes démunies. Au Sénégal, depuis vendredi dernier, elle a déjà fait les étapes de Diourbel et Thiès en consultant les enfants talibés issus des différents «daaras». «Nous avons une cascade d'activités au niveau du Sénégal, il nous reste deux autres étapes. Avec le partenariat des femmes de la Cnts, les patients ont bénéficié non seulement de soins mais aussi de médicaments», confirme le docteur Serigne Mourtalla Gueye. Et de poursuivre: «les médecins sont venus avec tout le matériel nécessaire. Ils peuvent faire l'échographie, les analyses et avoir les résultats sur place sans pour autant se déplacer dans les hôpitaux. Et, le tout est gratuitement pris en charge par l'Ong et la Cnts».

Pour cette journée, les consultations ont porté sur la gériatrie, la pédiatrie, la médecine générale, l'odontologie et la gynécologie, entre autres domaines pris en charge. Les femmes de la Cnts n'ont pas aussi oublié le syndicalisme qui les unit. Pour ladite journée, elles ont tenu à animer une conférence sur l'autonomisation des femmes dans un milieu de travail en pleine évolution. Ces dernières prônent l'égalité des sexes en milieu de travail d'ici 2030. Selon Mme Diallo, pour réussir ce pari, il faut la solidarité et l'unité de toutes les femmes pour aller à l'assaut des acquis. Le conseiller technique numéro 2 du ministre du Travail, des Organisations professionnelles et du Dialogue social, Waly Ndiaye, a aussi invité les femmes à s'inspirer de l'esprit des pionnières avant de demander aux autorités de donner plus de places au soleil pour les femmes.