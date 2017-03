Sénégal: Kaolack/Journée internationale de la femme - Place des femmes dans le développement

Célébrée hier, mercredi sur l'étendue du territoire nationale et dans le reste du monde, la journée mondiale dédiée aux femmes a connu cette dernière édition une forte affluence dans la région de Kaolack. Partout dans les organisations et institutions, les femmes ont saisi cette opportunité pour rappeler aux décideurs leurs besoins en autonomisation, en droits dans toutes ses formes, en matière d'accès au foncier, entre autres.

Dans le camp du Maire Mariama Sarr où les festivités ont été anticipées depuis lundi 6 Mars dernier, les femmes en dehors des activités de routine consistant à penser à leurs sœurs en situation difficile, ont aussi réitéré, dans un panel tenu à la mairie de Kaolack, certaines vieilles doléances relatives à l'accès des femmes à la terre, à la formation, l'éducation des filles, l'éradication des violences sur le genre etc....

Des revendications certes, mais qui ont été largement minimisées par les femmes réunies autour de la plateforme des femmes pour l'Emergence de Kaolack dirigée par le Maire de Ngathie Naoudé Yaye Fatou Diagne qui trouvent que les femmes doivent jouer les premiers rôles pour accéder à l'Emergence. Mobilisant, en effet, un effectif de plus de 2000 femmes, cette organisation socio-économique regroupe des actrices dans plusieurs secteurs d'activités ayant pris en charge leur propre lignes de financement. Ce sont, en effet, des femmes qui agissent comme leurs sœurs de l'Amicale des femmes du centre hospitalier régional El hadji Ibrahima Niasse.

Des professionnelles de santé qui elles aussi ont profité de la journée pour appuyer la Maternité de l'Hôpital, la Pédiatrie et les services de Réanimation, en savons, produits détergents et antiseptiques. Une manière de contribuer à la prise en charge des malades internés et à l'amortissement des lourdes charges supportées par les accompagnants. Il faut toutefois ajouter que cette rencontre a aussi été sanctionnée par une conférence publique sous le thème «Femmes et VIH» animée par le Dr Fatoumata Ly. Et ce, en marge de celui retenu cette année au plan international et qui est intitulé «Les femmes dans un Monde du travail en Evolution 50-50 d'ici 2030».