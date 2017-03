Sénégal: 8 mars dans les prisons - Les détenues du camp pénal de liberté 6 a l'honneur

Autre invité qui n'est plus étrangère à la Maison d'arrêt pour femmes de Liberte 6, la chanteuse Coumba Gawlo Seck a fredonné quelques notes de musique qui ont décontractée l'ambiance. Et la chanteuse à la belle voix de dire: «vous êtes partie intégrante de la société, elle a besoin de vous et vous avec besoin d'elle. La prison n'est pas une fatalité, faites en sorte qu'au sortir de cette prison de ne plus y retourner». Avant de renvoyer l'assistance, le ministre a procédé à la remise de dons composés, entre autres de machines à coudre, des matelas destinés au confort des prisonnières, des matériaux de salon de coiffure etc.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.