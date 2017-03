Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - La situation dans la région impose davantage de coordination et de coopération

Tunis — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé jeudi à Tunis que la situation qui prévaut dans la région impose à l'Algérie et à la Tunisie davantage de coopération et de coordination pour assurer la sécurité et la stabilité et lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime transfrontalier.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 21e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne, M. Sellal s'est félicité de la coopération existant entre les appareils de sécurité des deux pays, une coopération qui sera renforcée par la signature d'un accord de sécurité.

Le Premier ministre a souligné que l'Algérie et la Tunisie étaient confrontées à de grands défis sécuritaires qui imposent de conjuguer les efforts et de mobiliser les énergies pour les relever, les plus importants, a-t-il dit, étant la situation en Libye et son impact direct sur les deux pays.

Il a rappelé à ce propos la position de l'Algérie qui reste convaincue que la seule et unique solution était la solution politique, soulignant le rôle de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Egypte dans l'accompagnement des Libyens pour la réalisation de cet objectif suprême à travers un dialogue inter libyen dans le cadre de la démarche préconisée par l'ONU.

M. Sellal a indiqué que cette organisation internationale doit "assumer ses responsabilités dans la mise en œuvre des décisions du conseil de sécurité pour la sauvegarde de l'unité, la souveraineté et la stabilité de la Libye loin de toute ingérence étrangère".

Par ailleurs, M. Sellal a réitéré la volonté de l'Algérie à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec la Tunisie et à œuvrer à leur promotion conformément aux aspirations des peuples des deux pays au développement et à la prospérité dans le cadre de la sécurité et de la paix.

La rencontre d'aujourd'hui vient renforcer le processus de coopération bilatérale et consacrer l'année de la concertation et de la coordination autour des différentes questions régionales et internationales intéressant les deux pays, a soutenu M. Sellal.

Le Premier ministre a salué les résultats de la dernière session du comité de suivi qui a permis d'évaluer la réalité et les perspectives de cette coopération dans divers domaines ainsi que les réalisations accomplies, appelant à poursuivre cette dynamique et à exploiter les opportunités offertes pour ouvrir la voie aux opérateurs économiques et intensifier le partenariat et les investissements.