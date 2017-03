Algérie: Plus de 2.000 infractions commerciales relevées à Alger en février dernier

Alger — Les services de la direction du Commerce de la wilaya d'Alger ont relevé en février dernier plus de 2.000 infractions commerciales, a-t-on appris, jeudi, auprès d'une source de la direction.

Les agents de contrôle relevant de la direction ont enregistré, en février dernier, 2.096 infractions commerciales, dont plus de 700 liées au défaut d'affichage des prix, tandis le nombre d'infractions liées aux produits présentant un risque alimentaire pour le consommateur a atteint 463, précise-t-on encore de même source.

Les autres infractions concernent, entres autres, la réglementation des prix, le commerce illégal, la sécurité des produits, la garantie du respect de la libre concurrence, et l'assainissement du commerce extérieur.

Le nombre d'interventions effectuées par les agents du contrôle relevant de la direction du Commerce de la wilaya d'Alger pendant le mois écoulé, a atteint 19 019, débouchant sur 135 propositions de fermeture de locaux commerciaux en infraction vis-à-vis des lois et règlements régissant le secteur.

Le nombre d'interventions enregistrées concernant le contrôle des pratiques commerciales a atteint 11 900 contre plus de 7 000 concernant la répression de la fraude.

Pour ce qui est du bilan financier lié à l'activité de contrôle de la Direction du commerce au cours de la période sus indiquée, la valeur de la marchandise saisie, a été estimée à plus de 3 millions de DA, contre plus de 81 millions de DA pour les marchandises non facturées et près de 400 000 DA pour les infractions liése à la pratique de prix illégaux.

Il est à signaler que la wilaya d'Alger compte 78 marchés de détail, 46 marchés de proximité, ainsi que 4 zones d'activité, réparties à El-Djorf (Bab Ezzouar), El-Hamiz, Gué de Constantine et Jolie Vue.

La wilaya compte également plus de 460 commerces, en plus de 6 abattoirs, 53 abattoirs de viandes blanches et un seul marché de gros des fruits et légumes.

La direction du Commerce de la wilaya d'Alger a mis en place un programme pour le contrôle de l'activité des commerçants, répartis à travers le territoire de la wilaya au cours de l'année 2017, et visant à contrôler 206 010 commerçants d'ici la fin de l'année, avec une moyenne de plus de 17 000 commerçants par mois.

Il est à noter que ces opérations de contrôle sont supervisées par des inspecteurs et agents de contrôle relevant de la direction, répartis sur 374 équipes.