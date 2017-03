Algérie: Gaïd Salah réitère l'importance de la modernisation de l'appareil de formation de l'ANP

Alger — Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a rappelé, jeudi à Alger, l'importance du développement et de la modernisation de l'appareil de formation de l'ANP pour être au "diapason" des évolutions géostratégiques et géopolitiques survenant dans le monde, indique communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Conformément aux dispositions du décret présidentiel 05-364 du 26 septembre 2005 portant création de l'Ecole supérieure de guerre, notamment son article 11, le général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP a présidé, aujourd'hui jeudi 09 mars 2017, le Conseil d'Orientation de l'Ecole supérieure de guerre", précise le communiqué.

Dans son allocution d'ouverture des travaux du Conseil, le général de Corps d'Armée "a réitéré l'importance que revêt cette rencontre qui coïncide avec la commémoration par le peuple algérien, il y a quelques jours, de la Journée nationale du Chahid, et la préparation de la célébration du 55e anniversaire de la Fête de la Victoire, le 19 mars 1962, avant de rappeler les étapes franchies

dans le développement de l'appareil de formation de l'ANP, en général, et l'Ecole supérieure de guerre en particulier", souligne la même source.

"L'entière mobilisation du Haut Commandement de l'ANP, appuyée par le soutien et les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a permis à l'Ecole supérieure de guerre, en compagnie de tous les concernés, chacun dans son domaine d'activité et les limites de ses prérogatives, d'atteindre les objectifs assignés à cette Ecole, étant principalement la prise en charge de la formation

aux plans opérationnel et stratégique, et c'est un couronnement pleinement mérité au profit de la structure d'enseignement de l'appareil de formation de l'ANP", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

"Ce couronnement qui reflète notre constante détermination et notre solide volonté à développer l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et de poursuivre le parcours de parachèvement des réalisations majeures", a-t-il dit.

Le général de Corps d'Armée a réitéré, à cet égard, "l'importance que confère le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à la concrétisation des objectifs de développement et de modernisation planifiés pour être au diapason de l'esprit moderne et des différentes évolutions géostratégiques et géopolitiques survenant dans le monde actuel".

"C'est avec cet esprit bondissant et déterminé pour que nos Forces armées atteignent les degrés de puissance et que les objectifs de développement et de modernisation tracés soient concrétisés", a relevé le général de Corps d'Armée.

"Nous continuerons, avec l'aide d'Allah le tout-puissant, à soutenir l'Ecole supérieure de guerre qui devra, afin de s'acquitter judicieusement de ses missions, £uvrer en continu à former des cadres hautement qualifiés pouvant occuper des fonctions opérationnelles et stratégiques au sein de l'échelle de commandement de l'ANP, ayant également la capacité d'assimiler la pensée opérationnelle et stratégique inculquée en harmonie avec l'essentiel des principes de notre

doctrine militaire d'une part, et au diapason de l'esprit moderne et des différentes évolutions géostratégiques et géopolitiques survenant dans le monde actuel d'autre part", a-t-il fait savoir.

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, "il est, aussi, impératif que nos cadres se distinguent d'une formation d'un niveau élevé et prestigieux sur tous les plans, qui leur donne la capacité de traiter en toute aisance, les différentes situations difficiles et complexes, avec compétence et habilité".

"Lorsque les indicateurs sécuritaires dans notre région constituent encore des défis, il nous appartient, au sein de l'ANP, d'oeuvrer encore davantage, à nous appuyer sur l'appareil de formation avec tous ces paliers", a-t-il souligné, citant, en particulier, l'Ecole supérieure de guerre qui "se doit de pourvoir l'ANP, d'une façon continue, de compétences humaines hautement qualifiées, conscientes

du poids de la responsabilité qui leur incombe, attachées aux valeurs de leurs ancêtres et capables de faire face à ces défis, de manière à assurer continuellement et garantir pleinement les facteurs de défense de la souveraineté nationale, de protection de la nation et la préservation de son unité, de sa sécurité et de sa stabilité en toutes circonstances".

Le général de Corps d'Armée a, par ailleurs, suivi des exposés sur le bilan des objectifs atteints depuis la dernière session du Conseil et les préparatifs de la prochaine année scolaire 2017-2018.

Il a procédé, par la suite, à l'inspection de structures administratives et pédagogiques, à l'instar de la Division de Formation et du Centre de simulation de jeux de guerre, qui est un outil technologique et pédagogique moderne, permettant de simuler le champs de batailles avec ses diverses actions et manoeuvres et qui permet également aux stagiaires d'être proches de l'environnement des guerres contemporaines, conclut le communiqué.