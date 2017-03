Burundi: L'Onu joue sa crédibilité au pays

Le Burundi est conforté dans sa position par le soutien de la Chine et la Russie notamment. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont en revanche pris des sanctions ciblées visant des responsables du régime. C'est une action similaire que demande un groupe de 19 ONG de défense des droits de l'homme. Parmi ces organisations qui ont lancé une alerte sur la situation au Burundi, il y a la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). Le Burundi est plongé dans une crise violente qui a fait plus de 500 morts selon l'ONU et jusqu'à près de 2.000 pour les ONG, et poussé près de 400.000 Burundais à l'exil.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se laisse une fois de plus informer ce jeudi sur les violations de droits de l'homme au Burundi. Un groupe d'ONG dont la FIDH appelle l'ONU à passer à un stade plus élevé de la pression.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.