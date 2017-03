Sénégal: CAN des U20 - Les juniors sénégalais en toute réussite

Le 4 mars 2017, le Fespaco consacrait Félicité d'Alain Gomis Etalon d'or de Yennenga. On a beaucoup… Plus »

Dans une rencontre où les joueurs les plus en vue de l'équipe, Ibrahima Niane et Krépin Diatta, n'ont pas brillé, les protégés de Joseph Koto se sont appuyés sur la technique, la vitesse et la percussion de leur arrière droit pour gagner la demi-finale.

Il a adressé un centre parfait à son partenaire de club Aliou Badji, qui en a profité pour ouvrir, et le score et son compteur de buts, dans cette compétition.

Le Sénégal s'est qualifié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 20 ans (U20) en battant la Guinée, grâce à un but d'Aliou Badji, à la 13ème minute.

