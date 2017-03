Sénégal: Classement FIFA - Les Lions gagnent trois places

Lusaka (Zambie) — L'équipe du Sénégal de football a progressé de trois places au dernier classement de la FIFA publié jeudi, passant de la 31e la 28-ème place mondiale entre février et mars.

S'ils progressent au niveau mondial, les Lions restent en revanche stables sur le continent et continuent d'occuper la deuxième place derrière les Pharaons d'Egypte, finalistes de la CAN 2017, le 5 février dernier, contre les Lions Indomptables du Cameroun, nouveaux champions d'Afrique de football.

Outre l'Egypte et du Sénégal, les trois autres sélections représentent le cinq majeur africain de ce nouveau classement sont le Cameroun, le Burkina Faso et la Tunisie, respectivement 32e, 36e et 37e au classement mondial.

Avec sa 36-ème place mondiale, le Burkina Faso, demi-finaliste de la CAN 2017 au Gabon 2017 et prochain adversaire du Sénégal en éliminatoire de la Coupe du monde 2018, réussit son meilleur classement, selon toujours la FIFA.

Le classement FIFA tient compte des résultats enregistrés par chaque sélection sur les 4 dernières années, les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.

Dans ce classement, les points sont calculés en fonction de l'importance du match (amical, match de qualification à la CAN, au Mondial, à la phase finale de CAN et à la Coupe du monde), de la valeur de l'adversaire selon son classement mondial et du coefficient de sa confédération.

Le classement de mars est toujours dominé par le trio constitué de l'Argentine, du Brésil et de l'Allemagne.