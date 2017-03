Afrique de l'Ouest: Plaidoyer pour un programme de prévention local contre l'extrémisme violent

Le Sénégal s'est qualifié à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football… Plus »

Lancé en septembre 2015 lors de la 70ème session des Nations unies, le Réseaux des villes fortes, qui regroupe plus de 80 villes du monde, est le premier réseau mondial de responsables politiques et de praticiens locaux.

Dans le cadre de cette recherche de solutions, cet séminaire sera, selon les élus, l'occasion d'"arrêter" des méthodes préventives fondées sur les "principes d'égalité et de respect", de "promotion des droits de l'homme" et d'encouragement de la participation démocratique.

Des maires et élus locaux ainsi que des acteurs de la société civile du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Mali, de Djibouti, du Kenya, de l'Erythrée et du Burkina Faso ont tous souhaité développer des stratégies favorisant les partenariats locaux et bilatéraux avec les communautés.

Dakar — Des élus locaux des villes et des communautés d'Afrique de l'Ouest, du Sahel et de la Grande Corne de l'Afrique, membre du Réseau des villes fortes ou "Strong city network"(Scn), ont plaidé, ce jeudi à Dakar, la nécessité de mettre sur pied un programme de prévention local contre l'extrémisme violent.

