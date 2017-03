L a santé mentale semble le parent pauvre du système sanitaire ivoirien. En effet, il y a un véritable problème de disponibilité des structures sanitaires offrant des soins de santé mentale en Côte d'Ivoire.

En effet, sur 57 structures socio-sanitaires existantes, 15 % sont situées en zone urbaine et 63 % dans la région d'Abidjan. Ces statistiques ont été révélées par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, le lundi 06 mars dernier lors de la cérémonie d'ouverture du 2ème Congrès international de la Société africaine de santé mentale ( Sasm) et le 4ème congrès de la Société de Psychiatrie de Côte d'Ivoire tenus à l'hôtel Belle Cote d'Abidjan. Ce, en présence de la Grande Chancelière de Côte d'Ivoire, Pr Henriette Dagri Diabaté, et des éminents praticiens venus des pays africains et européens. La ministre ivoirienne de la santé a indiqué qu'au niveau opérationnel, seulement 25,3 % des 83 districts sanitaires disposent de structures offrant des soins de santé mentale. Aussi, a-t-elle relevé qu'il y a une insuffisance des spécialistes en la matière.

Selon la ministre, il y a seulement 32 médecins psychiatres dont 6 pédopsychiatres et 73 infirmiers sages femmes spécialistes. « (... ) Les ratios sont évidents, il y a 1 pédopsychiatre pour 1448 enfants et adolescents ; 1 psychiatre pour 338.305 personnes et un infirmier sage femme spécialiste pour 276.433 habitants », a fait remarquer Dr Raymonde Goudou Coffie. Pour résorber le déficit en spécialistes et régler le problème des répartitions inégales des structures sanitaires, la ministre a annoncé l'appropriation de la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms). Laquelle consiste, a-t-elle précisé, à intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire.

En tout cas, le Gouvernement ivoirien a fait sienne cette recommandation. Et ce, pour rapprocher les soins de santé mentale aux populations ivoiriennes. Elle a profité de cette tribune pour exprimer sa reconnaissance au Pr Henriette Dagri Diabaté et aux spécialistes venus des pays voisins. Pour sa part, la Grande chancelière a félicité et encouragé les spécialistes pour la qualité de leur travail. « (... ) Si nos sociétés conviennent qu'il faut d'urgence soigner un paludisme ou une facture, notre approche de la dépression et de l'ensemble des problèmes de santé mentale semble prendre tout son temps (... )

On a du mal à comprendre en Afrique que le fou est une personne qui souffre, qui souffre de ses plaies psychiques que chacun peut voir et qui au surplus est la proie des plaies psychiques qui sont profondes » a-telle expliqué. Avant d'exhorter les spécialistes à examiner les approches africaines dans la prise en charge des patients des troubles psychiques. « Mettez en évidence leur pertinence et leurs limites », a insisté la Grande chancelière de Côte d'Ivoire.

Quant au président de la Société de Psychiatrie de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du comité d'organisation, le Pr Drissa Koné, il a déploré l'insuffisance du budget alloué à la santé mentale. Pour lui, des défis telle la promotion de la santé mentale doivent être relevés. Emboitant le pas de son collègue, le président de la Société Africaine de Santé mentale ( Sasm) , Pr Arouna Ouedraogo a signifié que la santé mentale est reléguée au second plan. Alors que, dira-t-il « sans santé mentale, il n'y a pas de santé ». C'est pourquoi, il a plaidé pour une meilleure prise en charge de la santé mentale. « Femme, développement et psychopathologie en Afrique » est le thème central de ce congrès international qui prend fin aujourd'hui.