Cote d'Ivoire: Encadrement technique des Eléphants - Ces entraîneurs qui veulent diriger la sélection ivoirienne

La Fédération ivoirienne de football (FIF) est à la recherche d'un sélectionneur-entraîneur pour ses équipes nationales A et A'.

Pour dénicher le successeur du démissionnaire Michel Dussuyer à six mois de la fin de son bail, la Fédération a lancé un appel à candidatures. Pour espérer donc coacher les Eléphants, le dimanche 4 juin prochain aux Pays-Bas, tout aspirant doit être titulaire d'un diplôme d'entraîneur de haut niveau, avoir une bonne expé- rience internationale, savoir manier la langue française, avoir une grande capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe, être disposé à résider en Côte d'Ivoire. Des critères qui ont suscité plusieurs candidatures étrangères et locales. Sur la table du comité en charge de réceptionner les dossiers des intéressés, on dénote ceux d'Avram Grant.

L'ancien sélectionneur du Ghana et de Chelsea, finaliste (2015) et demi-finaliste (2017) avec les Black Stars a quitté son poste de commun accord avec ses dirigeants. Et il espère s'offrir un nouveau challenge africain avec les Eléphants. Avec lui, il y a Guus Hiddink. L'ancien entraîneur de Chelsea, de la sélection des PaysBas, du Real de Madrid, de la Corée du Sud et de la Russie est fortement intéressé par le poste laissé vacant par le Français Dussuyer. Le Fran- çais Jean-Pierre Papin est également dans la course. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du Milan AC n'a pas connu une grande réussite sur le banc. Strasbourg et Lens restent à ce jour les deux clubs de référence qu'il a entraîné. Insuffisant pour espérer décrocher le poste. Paul Le Guen, après une expérience de courte durée au Cameroun (2009- 2010) et à Oman (2011-2015), a déposé son dossier pour coacher les champions d'Afrique 2015.

Si la FIF a démenti avoir eu des contacts avec le consultant de Canal Plus, plusieurs discrétions font état de la pré- férence du premier responsable de la Maison de verre de Treichville pour l'ancien entraîneur du PSG et de l'Olympique Lyonnais. Un choix qui serait plus ou moins motivé par le partenaire français de la FIF. Winfried Schäfer a pour lui son sacre avec le Cameroun à la Coupe d'Afrique des nations en 2002. Le technicien allemand revient d'une aventure en Jamaïque avec un bilan de 13 victoires, 8 nuls et 20 défaites avec les Reggae Boys. Cinq Ivoiriens en lice Dans cette course au banc des Elé- phants, cinq nationaux ont fait acte de candidature. Le nom de François Zahoui réclamé par bon nombre d'Ivoiriens n'est pas encore visible sur la liste des postulants. Il en est de même de Kamara Ibrahim.

Adjoint des deux derniers sélectionneurs de la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique des cadets 2013 ne semble pas emballé par le poste. Ce n'est pas le cas de Rigo Gervais, Silué Yelato, Goba Michel, Saraka Norbert et Jean-Claude Kouassi. Ces techniciens ivoiriens remplissent tous les critères édités par l'instance fédérale et se sentent prêts à assumer le poste. Rigo Gervais a montré qu'il peut mener un groupe au succès avec sa place de finaliste à la tête du Séwé Sport de San Pedro à la Coupe de la Confédération 2014. Déjà candidat au poste, Silué Yelato remet le couvert. L'ancien entraîneur de l'EFYM du président Siaba Ervé, après des expériences en Guinée Equatoriale (Sony Ela Nguema) et au Togo (Gomido FC de Kpalimé), veut enfin le banc des Eléphants.

A côté de lui, il y a Saraka Norbert. L'ancien sélectionneur des Eléphants A' ne jure que par le banc des A. Ce qui serait un parcours somme toute normal. Goba Michel est aussi dans la course. L'oncle de l'emblématique capitaine des Eléphants Didier Drogba vise le fauteuil de Dussuyer. Depuis son départ de l'Africa Sport d'Abidjan, son aventure professionnelle s'est déroulée essentiellement dans des clubs de Division 2 en France, notamment Brest, Angoulême et Dunkerque. Au niveau du banc, aucun fait d'armes ne milite en sa faveur.

Un autre come-back est celui de Jean-Claude Kouassi. Déjà candidat en 2014 à la succession de Sabri Lamouchi, le manager général de Grenoble Futsal espère pouvoir bénéficier de la confiance des dirigeants fédéraux, cette fois-ci. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur de football, d'une licence UEFA A obtenue en 2007 à Clairefontaine (France), il est également détenteur d'un diplôme de préparateur physique et suit une formation pour un diplôme de préparateur mental des sportifs. Il pourrait intégrer le prochain staff technique à défaut d'être le choix de la FIF. Presque invisibles dans le passé, les entraîneurs ivoiriens se montrent de plus en plus intéressés par le banc de la sélection sénior A.

Une ambition légitime qui deviendra réalité qu'avec l'assentiment des dirigeants fédéraux. Encore faut-il que ces derniers se débarrassent du complexe de l'Ivoirien. Après la prorogation de la date butoir du dépôt des candidatures au lundi 13 mars 2017, les postulants peuvent continuer à se signaler. Même si le banc ne suscite pas un réel engouement comme par le passé.