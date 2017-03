Le changement climatique est une réelle menace pour l'Afrique. Et les pays africains ont décidé d'en faire une préoccupation particulière.

En présidant ce 08 mars à Abidjan, devant 32 pays et 150 participants, la cérémonie d'ouverture de la cinquième session de la conférence des parties des pays signataires du traité de l'African Risk Capacity (ARC), le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a insisté sur l'importance de la gestion des risques liés aux aléas climatiques. Saluant les dirigeants de l'ARC qui ont bien voulu porter leur choix sur la Côte d'Ivoire pour abriter la 5ème session de la Conférence des Parties, Adama Koné a relevé que les catastrophes naturelles qui ont déjà un impact significatif sur la croissance de l'Afrique, menacent les gains de développement acquis à travers le continent.

« La session technique que j'ai le plaisir de présider permettra aux experts que vous êtes d'analyser le rapport 2016 de l'ARC, le budget 2017, le programme d'activité 2017 et autres documents relatifs à l'exercice 2017. », a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances. Précisant qu'il s'agit de procéder à la présentation des documents précités en vue de formuler des observations et recommandations qui seront soumises à l'approbation de la session ministérielle. Pour le ministre de l'Economie et des Finances, cette rencontre s'avère capitale car le changement climatique est particulièrement menaçant pour le futur de l'agriculture africaine alors même que la transformation de cette dernière est au cœur des questions de la sécurité alimentaire pour les centaines de millions d'africains.

« Face à cette volatilité climatique, les pays africains qui sont parmi les plus vulnérables et les moins bien équipés pour faire face à ces perturbations, doivent être plus que jamais solidaires », a encouragé le ministre. Qui a informé que la tenue de la 5ème Conférence en Côte d'Ivoire traduit une fois de plus, la volonté du gouvernement ivoirien à finaliser son processus d'adhésion à l'ARC en ratifiant le Traité portant création de l'ARC. C'est le 03 février 2013 que la Côte d'Ivoire a signé le traité portant création de l'ARC.

En juin 2015, elle a accueilli avec enthousiasme, l'ARC, qui a réuni des experts africains francophones à Abidjan pour plancher sur la problématique des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations et les cyclones. A cela s'ajoute la signature le 05 octobre 2016 du protocole de pré-participation qui ouvre la voie au travail technique de paramétrage des risques sécheresse et inondation par les experts de l'ARC et les techniciens ivoiriens. Cette session technique prend fin aujourd'hui avec la session interministérielle qui sera présidée par le Premier ministre.