Il s'agissait, pour Mme Dominique Ouattara, de lui exprimer sa gratitude pour cet hommage. « Je vous félicite du fond du cœur pour cette initiative sans avoir rien demandé en retour. Comme vous l'aviez fait avec le film " ADO, un cœur qui parle" qui a marqué mon époux. Ce film de 26 minutes retrace les actions du Président de la République en faveur des artistes et du monde des arts. Je vous dis une fois de plus merci car ce film a beaucoup touché le cœur de mon époux. Je le dis parce que nous l'avons suivi ensemble sur les antennes de la RTI. Il est vraiment fier de toi », a-t-elle dit, avec émotion, à Aimond William.

Le président de la Fondation des artistes africains vient de mettre sur le marché musical un single intitulé « Dominique Ouattara, la mère des sans espoir» qui exalte les innombrables actions caritatives de la First Lady et dont la présentation officielle a eu lieu, il y a quelques jours dans un hôtel du Plateau. Mardi dernier, l'épouse du chef de l'Etat a reçu à son cabinet situé à Cocody, Oula Aimond William, par ailleurs président de la Fondation des artistes africains (Faa).

I l y a des gestes qui touchent et devant lesquels on ne peut rester indifférent. Celui que l'artiste musicien et chanteur Oula Aimond William a posé à l'endroit de la Première Dame en fait partie.

