Afrique du Sud: Le retour politique de Dlamini-Zuma

Pour Liesl Louw-Vaudran, chercheuse à l'Institut pour les études de sécurité, même si son bilan à la tête de l'UA est mitigé, ce poste lui aura servi de tremplin pour ses ambitions. « On voit des photos d'elle à côté de Barack Obama, d'Angela Merkel... Elle était élevée à un statut de grande dame où on la voit quand il y a tous les chefs d'Etats de l'UA et les hauts milieux. Ces images-là frappent, et je pense que c'est quelque chose qu'elle va utiliser pour mener cette campagne », analyse-t-elle.

A peine a-t-elle quitté son poste que Nkosazana Dlamini-Zuma s'est remise en campagne. Le week-end dernier elle inaugurait une église en banlieue de Johannesburg au côté de la présidente de la ligue des femmes de l'ANC, qui lui a déjà apporté son soutien. Ces détracteurs disent qu'elle n'a jamais cessé d'être en campagne, et qu'à l'Union africaine elle passait plus de temps dans son pays d'origine qu'à Addis-Abeba.

