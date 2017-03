Congo-Kinshasa: Crise politique - L'Udesc appelle à la mobilisation populaire pour le respect des engagements pris

La situation de crise politique actuelle en RDC, caractérisée par la confusion au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (Rassop), méga plate-forme de l'opposition, et le retard pris dans les discussions directes entre la majorité présidentielle et l'opposition sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) suscite plusieurs réactions.

Des États-Unis d'Amérique où il séjourne, Isaac Muamba Kalonji, président du parti politique Union pour le développement social et communautaire (Udesc) a fait une déclaration politique.

Il a souligné que son parti tient scrupuleusement à la tenue des élections démocratiques et pacifiques dans le respect des accords. « L'Udesc est préoccupé par le retard pris dans les discussions de la Cénco autour des modalités de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre à cause des stratagèmes de la majorité au pouvoir, d'une part et des querelles stériles au sein du Rassemblement, d'autre part. Et pourtant, le large consensus obtenu dans cet accord a été salué par tout le peuple congolais, ainsi que par la communauté internationale ; ce qui a permis de proroger dans la douceur d'une année le mandat du chef de l'État », note Isaac Muamba Kalonji.

Il a fait remarquer que le mandat des députés nationaux a pris fin depuis le 16 février 2017 tel que prévu par la Constitution, soulignant de ce fait que « la RDC se dirige droit dans le mur, au mépris d'une classe politique sans aucune probité morale à cause de leurs intérêts démagogiques pour les postes, au détriment de la dignité personnelle. Tous les indicateurs sont en rouge, il suffit d'observer la situation socio-économique de la population qui ne cesse de se dégrader au quotidien». Isaac Muamba Kalonji est acerbe dans sa critique : « Cette cacophonie traduit l'échec cuisant du régime Kabila qui a montré son incapacité d'assurer la sécurité, la justice équitable, l'économie, le social du peuple congolais, bref le bon fonctionnement de l'État ». Et il dit : « Pour pallier le blocage voulu et entretenu par ce régime, l'accord inclusif de la Cénco est le seul cadre pouvant légitimer les institutions de la transition et nous conduire aux élections ».

La Cénco

Aussi le président de l'UDESC invite-t-il les évêques catholiques de la Cénco à éviter tout blocage et accélérer les travaux pour la mise en application intégrale et rapide de l'accord afin de préserver la légitimité des institutions de transition jusqu'à la tenue prochaine des élections attendues par tous; à établir clairement les responsabilités de chaque partie prenante en cas de blocage de la mise en œuvre de l'Accord. Isaac Muamba exhorte le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, à tout mettre en œuvre pour le respect de l'engagement de l'accord afin d'aboutir à l'organisation des élections telles que accordées. « Agir autrement serait suicidaire pour son avenir politique et pour le pays », pense-t-il.

Le président de l'Udesc appelle à la mobilisation générale de la population pour mener des actions pacifiques, afin de contraindre ces acteurs politiques actuels de tous bords à respecter les engagements pris. L'heure n'est plus à la distraction, moins encore à l'apathie, mais l'exigence de l'auto-prise en charge qui est de mise, soutient-il. Il convie, par ailleurs, la communauté internationale à continuer de faire pression sur le régime et tout acteur politique qui serait à la base de l'entrave du processus électoral.

Tenant à l'éveil sans cesse de conscience des Congolais volés, méprisés et maltraités par des politiciens en quête effrénée du pouvoir pour assouvir leurs intérêts personnels, Isaac Muamba déclare : « Vous êtes prévenus de ne pas vous fier à cette classe politique affairiste, égoïste et insouciante de la justice distributive, les faits sont têtus. Observez ce qui se passe actuellement au sein du Rassemblement qui ressemble à un club d'enfants et d'amis issus du régime Mobutu et Kabila, responsables de la destruction de notre tissu économique et de la misère de peuple congolais. Chers compatriotes, il est désormais temps de prendre notre destin en main. L'Udesc s'est résolu de vous montrer le chemin de l'alternance politique et du développement grâce à son projet de société, mais surtout avec le soutien indéfectible de ses partenaires américains, mexicains et autres ».

Victime de fraude, menaces et persécution au Mexique, faits dénoncés à la BCN Interpol contre des autorités du Mexique où il résidait, Isaac Muamba est actuellement aux USA. Et il annonce l'arrivée à Kinshasa de son avocate, Elisabeth Cedillo Perez, pour la suite de sa plainte déposée aussi à Interpol à Kinshasa.