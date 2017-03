Congo-Brazzaville: Département du Pool - Le nouveau commandant de la région de gendarmerie confiant de sa tâche

Le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul Victor Moigny, a intronisé récemment à Kinkala, le nouveau commandant de la région du Pool, le colonel Dieudonné Magloire Mouassa

La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et militaires du département du Pool. En effet, le général Paul Victor Moigny a remis au promu l'étendard symbolisant le transfert d'autorité et la prise de commandement. Il a également rappelé au nouveau commandant de la région de gendarmerie du Pool les deux missions régaliennes qui lui sont confiées: tenir la troupe et demeurer au service des populations.

C'est ainsi que Dieudonné Magloire Mouassa a remercié le chef suprême des armées, le ministre de la Défense et le commandement de la gendarmerie nationale qui lui ont fait confiance. En effet, le nouveau promu entend bâtir des stratégies pour répondre aux atteintes de sa hiérarchie. « Nous avons la mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans ce département en synergie avec les autres composantes de la force publique. Le message est clair : travailler pour le retour de la paix et de la sécurité dans le département du Pool. Il faut que la paix revienne dans ce département », a-t-il laissé entendre.

Rappelons que Dieudonné Magloire Mouassa succède au colonel Habib Thierry Note appelé à d'autres fonctions. Le nouveau commandant de la gendarmerie dans le Pool est fort d'une longue expérience dans le cadre des unités de police constituée au niveau sous-régional et international. Le colonel Dieudonné Magloire Mouassa a notamment œuvré au sein de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine et la Mission internationale de soutien à la Centrafrique.