Mali: Sur fond de négociations, le blocage se poursuit à Tombouctou

Dans le même temps, la coordination des mouvements de l'Azawad et le groupe pro-gouvernemental de la Plateforme se sont dissociés des autonomes de Tombouctou par le biais de communiqué de presse. « Ces gens-là agissent en leur nom propre et ne sauraient engager la responsabilité de la Plateforme », a affirmé le porte-parole du groupe armé pro-gouvernemental, Moulaye Hamed Ould Moulaye.

Le Mouvement arabe pour l'Azawad, le MAA, avait lancé un ultimatum aux forces internationales et au gouvernement du Mali : si leurs doléances vis-à-vis des autorités intérimaires n'étaient pas satisfaites, ils prendraient de force le QG des forces armées maliennes à l'intérieur de Tombouctou. Une menace prise extrêmement au sérieux par la force française Barkhane et par les casques bleus, car le MAA joue et flirte en toute connaissance de cause avec les limites du mandat des forces internationales.

